Meer migranten bereikten dit jaar VK met bootje dan in heel 2024

LONDEN (ANP/AFP/RTR) - Het aantal migranten dat dit jaar met een bootje het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt, is nu al hoger dan het totale aantal van 2024. Het aantal migranten dat op deze manier aankwam staat nu op 36.954, tegenover 36.816 vorig jaar.

De cijfers omvatten zowel migranten die de Britse autoriteiten opmerkten in het Kanaal en naar het VK brachten, als mensen die het land zelf per boot bereikten. Alleen in 2022 ging het om meer migranten, namelijk 45.774.

De Britse premier Keir Starmer sloot in juli een overeenkomst met Frankrijk die het makkelijker moet maken om deze migranten terug te sturen. Starmer noemde de deal toen baanbrekend. Zo'n 42 migranten werden al teruggestuurd naar Frankrijk, zei de Britse overheid zondag.

Woensdag bleek dat een van deze teruggestuurde migranten opnieuw het VK had weten te bereiken. Het VK zegt dat de man opnieuw zal worden teruggestuurd.