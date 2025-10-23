ECONOMIE
Mont Ventoux scherprechter in Tour de France Femmes 2026

Sport
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 12:21
anp231025135 1
PARIJS (ANP) - De Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft opnieuw een lange en zware beklimming in de route opgenomen. De rensters finishen in de zevende etappe op de beroemde Mont Ventoux in de Provence. In de slotetappe in en rond Nice moet het peloton vier keer de lastige Col d'Eze over. De vierde etappe is een individuele tijdrit over 21 kilometer naar Dijon.
De organisatie van de Tour de France Femmes presenteerde in Parijs het etappeschema voor de vijfde editie in 2026. De Tour voor vrouwen telt negen etappes en begint op 1 augustus in het Zwitserse Lausanne. Ook de tweede etappe wordt verreden in Zwitserland, van Aigle naar Genève. In de derde rit duiken de wielrensters Frankrijk in.
De ronde is in totaal 1175 kilometer lang, een record. De 19.000 hoogtemeters die de rensters moeten bedwingen zijn er ook meer dan ooit.
De Française Pauline Ferrand-Prévot won dit jaar de Tour de France Femmes. Demi Vollering, in 2023 winnares, eindigde als tweede.
