Meer natuur afgebrand in EU sinds begin zomer vergeleken met 2025

DEN HAAG (ANP) - Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode van recordjaar 2025. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van wekelijkse cijfers van klimaatdienst Copernicus.

In de door Copernicus gehanteerde meetperiode van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden, ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een gebied ongeveer even groot als de provincie Zuid-Holland.

De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar legden aanhoudende natuurbranden grote gebieden in de as en werden tienduizenden mensen geëvacueerd. In deze drie landen verwoestten 493 natuurbranden samen bijna 307.000 hectare. In dezelfde periode in 2025 brandde ruim 78.000 hectare af door 338 natuurbranden.

Bordeaux

Het is deze zomer al uitzonderlijk warm en droog geweest, vooral in Zuid-Europa. In Frankrijk is de grootste brand bij Bordeaux grotendeels gestabiliseerd, terwijl brandweerlieden in Spanje nog meerdere natuurbranden bestrijden.

Heel 2025 was het zwaarste natuurbrandjaar in Europa van de afgelopen twintig jaar. In de maanden voor de zomer waren er in 2025 juist meer branden dan dit jaar, maar vooral in augustus nam het aantal en de omvang van de branden sterk toe.