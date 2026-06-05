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Meer nodig om miljardentekort woningcorporaties op te lossen

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 16:12
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DEN HAAG (ANP) - Meer maatregelen zijn nodig om het miljardentekort van woningcorporaties op te lossen, meldt minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting. Ze heeft enkele coalitieplannen doorgerekend om de bijna 20 miljard euro op te brengen die corporaties nog nodig hebben voor woningbouw en verduurzaming. Daaruit blijkt dat de maatregelen het tekort alleen "in theorie" oplossen.
Het geschatte tekort van 19,4 miljard betekent niet dat dat bedrag direct in harde euro's op de rekening van corporaties moet staan. Toekomstige huurinkomsten kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om bij te lenen. Toch is het gat een probleem voor de taak van 30.000 nieuwe woningen per jaar, die corporaties te wachten staat.
Onder de streep blijft er op papier geen gat, maar een overschot over. De coalitie wil vanaf 2028 jaarlijks 250 miljoen euro uittrekken voor corporaties, oplopend tot 325 miljoen per jaar in 2032. Dat geeft corporaties naar schatting 9 miljard euro aan investeringsruimte. Een verplichting om huren te verhogen bij mensen die meer verdienen, moet nog eens 1,8 miljard euro opleveren. En het grootste bedrag, 11,8 miljard euro, komt uit een Europese versoepeling die het mogelijk maakt om ook middenhuurwoningen mee te rekenen.
Aan deze inschattingen zitten "echt wel wat haken en ogen", zei Boekholt-O'Sullivan na de ministerraad tegen het ANP. Hogere rentes door de Iranoorlog zijn bijvoorbeeld niet in de schattingen meegenomen. Als de rente hoog blijft, is er minder ruimte over voor corporaties. Bovendien zouden corporaties nog veel meer voor elkaar moeten bijspringen dan ze nu al doen.
"In de praktijk is er meer nodig", concludeert de minister. Ze gaat kijken naar meer maatregelen en stelt een adviescommissie in die moet kijken naar de financiën van corporaties op de langere termijn.
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