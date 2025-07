Meer opvarenden gered van vrachtschip dat zonk na Houthi-aanval

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Na een Houthi-aanval op vrachtschip Eternity C zijn nog eens vier opvarenden uit zee gehaald. Dat betekent dat nu in totaal tien personen zijn gered, meldt EU-missie Aspides.

De Eternity C verging deze week voor de kust van Jemen. De Houthi's, die vaker schepen aanvallen, verklaarden daar verantwoordelijk voor te zijn. Ze zouden recentelijk ook het vrachtschip Magic Seas tot zinken hebben gebracht. Toen kon de hele bemanning worden gered.

De evacuatie van de opvarenden op de Eternity verliep minder goed. Er zijn berichten dat de reddingsboten waren vernietigd door de aanvallen met explosieven en zeedrones. Ook vielen nu wel slachtoffers. Betrokkenen spraken eerder over vier doden.

Andere opvarenden vielen in handen van de Houthi's, die verklaarden na hun aanval zeelieden te hebben "gered". De Amerikaanse autoriteiten zien dat anders en zeggen in een verklaring dat "Houthi-terroristen veel overlevende bemanningsleden van de Eternity C hebben ontvoerd".