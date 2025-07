Meeste woningen in jaren te koop gezet, prijsstijging zwakt af: 'In Amsterdam zelfs sprake van prijsdaling'

In het tweede kwartaal zijn in Nederland de meeste woningen te koop gezet in bijna twintig jaar. Daardoor is de stijging van de huizenprijzen flink afgezwakt, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Volgens de makelaars gingen er 52.000 huizen in de verkoop. Zoveel is sinds 2008 niet meer voorgekomen. Dit is vooral een gevolg van het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk voor hen is een huis opnieuw te verhuren.

Gemiddeld moesten huizenkopers afgelopen kwartaal 495.000 euro neertellen. Dat is 6,2 procent meer dan een jaar terug, beduidend minder dan de toename rond 14 procent die de NVM medio vorig jaar rapporteerde. In de regio Amsterdam was zelfs sprake van een kleine prijsdaling, al bleven de prijzen daar met gemiddeld 8000 euro per vierkante meter relatief het hoogst van Nederland.

Kwart meer huizen

De makelaars stellen dat de prijzen minder sterk zijn gestegen door de sterke verruiming van het aanbod. Huizenzoekers hadden vergeleken met een jaar geleden bijna een kwart meer huizen om uit te kiezen.

Toch steeg de verkoop van bestaande bouw maar 15 procent tot ongeveer 42.000. Verder zijn 6700 nieuwbouwwoningen verkocht, 400 minder op jaarbasis. Volgens Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, sluiten de nieuw bijgekomen huizen niet altijd aan bij wat mensen zoeken.

Kleinere koopappartementen

"We zien nu vooral veel kleinere koopappartementen voor starters, terwijl er ook juist behoefte is aan meer betaalbare huurwoningen voor huishoudens die niet direct kunnen of willen kopen, en aan levensloopbestendige woningen voor ouderen die kleiner of comfortabeler willen wonen."

Het viel de makelaars op dat er vooral meer aanbod in hogere prijsklassen bijkwam. Landelijk heeft nog maar 30 procent van het aanbod een vraagprijs onder de 4 ton. Niet eerder was dit aandeel zo laag. Daarbij lijkt het steeds vaker nodig boven de vraagprijs te bieden. Het aandeel woningen dat werd verkocht boven de vraagprijs is gestegen naar bijna 74 procent, het hoogste niveau in drie jaar. Gemiddeld werd 5,6 procent meer betaald dan de vraagprijs.

De makelaars vinden dat er nog altijd te weinig nieuwbouw plaatsvindt. De NVM wil dat procedures worden verkort en bouwlocaties sneller beschikbaar komen. Ook zou het voor beleggers weer interessant moeten worden om te investeren in nieuwbouw. "Anders blijven we in Nederland achter de feiten aanlopen."