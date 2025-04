Tiener vast na schietpartij met meerdere doden in Zweden

STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - De Zweedse autoriteiten zeggen een 16-jarige verdachte te hebben opgepakt na de dodelijke schietpartij in de stad Uppsala. Daar vielen dinsdag drie doden door een schietpartij in een kapsalon.

De slachtoffers waren jongemannen tussen de 15 en 20 jaar. Over de aanleiding voor het dodelijke geweld bestaat nog onduidelijkheid. Een politiechef zei op een persconferentie dat meerdere personen worden verhoord.

Volgens Zweedse media had zeker één slachtoffer banden met een bende. Ook zouden slachtoffers door het hoofd zijn geschoten. De autoriteiten hebben dat niet bevestigd.

Het land wordt al jaren geteisterd door bendegeweld. Ook in Uppsala, dat 60 kilometer ten noorden van Stockholm ligt, waren er incidenten. De schietpartij van dinsdag vond plaats in aanloop naar een populair lentefestival in de stad.