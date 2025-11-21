Meer reclametijd moet NPO 12 miljoen euro opleveren

DEN HAAG (ANP) - Het kabinetsplan om de NPO meer tijd te laten inruimen voor reclame, moet jaarlijks ongeveer 12 miljoen euro opleveren. De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met dit plan van demissionair minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, BBB), waar media donderdag al over berichtten.

Volgens Moes kan de NPO hiermee een deel van de 150 miljoen euro aan bezuinigingen terugverdienen. De NPO mag vanaf 2027 10 procent van de tijd reclame uitzenden op televisie, waar dat nu nog 8 procent is.

Het plan komt voort uit onderhandelingen eind vorig jaar om onderwijsbezuinigingen te verzachten. In ruil daarvoor werd 50 miljoen euro extra uit het NPO-budget gehaald, met meer reclame-inkomsten als compensatie.

Moes erkent dat de maatregel de concurrentie met commerciële omroepen vergroot, die volledig afhankelijk zijn van reclame-inkomsten. Daarom blijft de reclamegrens voor onlinevideo's ongewijzigd, vertelde hij na afloop van de ministerraad.