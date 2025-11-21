ECONOMIE
Conglomeraat uit Abu Dhabi wil buitenlandse tak Lukoil overnemen

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 14:27
anp211125171 1
ABU DHABI (ANP/RTR) - Het conglomeraat International Holding Company (IHC) uit Abu Dhabi wil de buitenlandse bezittingen van het Russische oliebedrijf Lukoil overnemen. De Emirati hebben hun interesse ook al kenbaar gemaakt aan het Amerikaanse ministerie van Financiën.
IHC, dat onder leiding staat van een lid van de vorstelijke familie van Abu Dhabi, voegt zich bij een groeiende lijst van potentiële bieders, waaronder olieconcerns ExxonMobil en Chevron en investeerder Carlyle. Lukoil bezit onder andere raffinaderijen in Europa, deelnemingen in olievelden in verschillende landen en verspreid over de wereld veel tankstations, ook in Nederland.
De Verenigde Staten legden vorige maand sancties op aan de twee grootste Russische oliemaatschappijen, Rosneft en Lukoil, om Moskou onder druk te zetten de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Sindsdien wil Lukoil af van zijn activiteiten over de grens. Eerder leek er al een deal te zijn met het Zwitserse oliebedrijf Gunvor, maar na kritiek uit Washington trok Gunvor zich terug.
