Brussel tikt Italië op de vingers om regels bij overnames

BRUSSEL (ANP/AFP) - Brussel heeft Italië op de vingers getikt over Italiaanse regels waarmee het land voorwaarden kan stellen aan deals in de bankensector. De actie van de Europese Commissie volgt op strenge voorwaarden die de Italiaanse regering had gesteld aan de voorgenomen miljardenovername van de Italiaanse bank Banco BPM door rivaal UniCredit. Die deal ging uiteindelijk niet door.

De voorwaarden omvatten onder meer dat UniCredit volledig moest vertrekken uit Rusland. Ook moesten veel leningen in Zuid-Italië worden afgestoten. Dit alles ging UniCredit te ver, waarna de bank besloot zijn bod ter waarde van bijna 15 miljard euro in te trekken.

De Commissie is een zogenoemde inbreukprocedure gestart door een formele brief te sturen aan Italië, dat twee maanden de tijd heeft om te reageren. Volgens Brussel voldoet Italië niet aan Europese wetgeving en overlapt de Italiaanse wet met de exclusieve toezichthoudende bevoegdheden van de Europese Centrale Bank.