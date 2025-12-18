Meer treinen, meer reizigers: NS ziet stijging in 2025

UTRECHT (ANP) - De NS heeft dit jaar meer treinen ingezet en mede daardoor meer mensen vervoerd dan vorig jaar, blijkt uit de eindejaarsprognose van de spoorvervoerder. Verder is de kans op een zitplek voor reizigers gelijk gebleven aan 2024 en reden treinen vaker op tijd, maar hadden mensen wel veel last van verstoringen en werkzaamheden.

De NS schat in dat 90,6 procent van de reizigers dit jaar de eindbestemming bereikte met hooguit 5 minuten vertraging. Dat was vorig jaar 89,4 procent. Ruim 95 procent van de reizigers had hooguit 10 minuten vertraging, dat is licht hoger dan in 2024.

President-directeur Wouter Koolmees vindt de cijfers goed nieuws voor Nederland en de NS, maar maakt zich zorgen over de staat van het spoor. "Helaas is de infrastructuur op te veel plekken over zijn houdbaarheidsdatum. Dat zorgde dit jaar voor te veel storingen. Dit najaar hebben we daardoor enkele hele slechte dagen gehad voor onze reizigers." Hij wil daarom dat het kabinet meer geld uitgeeft aan spoorwegbeheerder ProRail.

NS vervoerde 2,9 procent meer reizigers ten opzichte van 2024. Het reizigersaantal komt daarmee uit op 95 procent van 2019, het jaar voor corona. Vorig jaar december begon de NS een nieuwe dienstregeling met 1600 extra treinen per week. In de daluren was gemiddeld zo'n 30 procent van de stoelen in de treinen bezet.