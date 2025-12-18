ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Als de AI-bubbel klapt komen onze pensioenen in gevaar

Economie
door Gerard Driehuis
donderdag, 18 december 2025 om 6:08
generated-image (2)
Gisteren kregen de tech-aandelen klappen op Wall Street. Is het een incident? Of het begin van de verwachte neergang van koersen die veel te hoog zijn opgelopen?
Nederlandse pensioenfondsen zijn rijker dan ooit, maar mede door de techaandelen ook kwetsbaarder dan prettig voelt.
De toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat fondsen eind juli zo’n 150 miljard euro in techaandelen hadden zitten, bijna 43 procent van hun beursgenoteerde aandelenportefeuille. Als daar een klap valt, raakt dat direct de vermogens waarmee onze pensioenen moeten worden betaald.
DNB spreekt expliciet van een risico op een AI‑zeepbel: koersen van Big Tech zijn omhooggestuwd door torenhoge verwachtingen over kunstmatige intelligentie, terwijl allerminst zeker is dat die winsten ook werkelijk worden waargemaakt. “Wanneer de aandelenkoersen van techbedrijven abrupt dalen, kunnen financiële instellingen grote verliezen lijden”, stelt de centrale bank.
Toch is de relatie tussen een beurscrash en je maandelijkse pensioen niet één op één.  
Fondsen zijn in principe langetermijnbeleggers en schokken worden over decennia uitgesmeerd. Maar met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waarin deelnemers meer beleggingsrisico gaan voelen in hun eigen “persoonlijke potje”, wordt die schok mogelijk zichtbaarder op het individuele pensioenoverzicht.
De vraag is dus niet óf beursrisico bestaat, maar wie het draagt en hoe transparant dat wordt gecommuniceerd. Zeker nu bijna de helft van de aandelenportefeuille leunt op een handvol Amerikaanse techreuzen, is de belofte van “zeker pensioen” minder vanzelfsprekend dan jarenlang is voorgespiegeld.

Lees ook

Als de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crashAls de beurs ineenstort (en dan zal hij) wat moet je dan doen? Praktische adviezen bij een crash
Bitcoin in vrije val: grootste cryptomunt zakt onder 93.000 dollarBitcoin in vrije val: grootste cryptomunt zakt onder 93.000 dollar
The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbelThe Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel
loading

POPULAIR NIEUWS

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-350150070 (4)

Deze kandidaat heeft in Wie is de Mol? verreweg het minste geld verdiend

generated-image

7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

Loading