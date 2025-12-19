Meer vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar rond deze tijd

DEN HAAG (ANP) - Er is meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan vorig jaar rond deze tijd, is te zien in de Vuurwerkbarometer van het OM. Het gaat dit jaar tot nu toe om 86.702 kilo. Vorig jaar ging het in dezelfde week om 80.616 kilo verboden vuurwerk.

In totaal werd in 2024 meer dan 107.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. In de laatste meegerekende week dit jaar (van 8 tot 14 december) nam het OM 3608 kilo in beslag. Een week eerder ging het nog om ruim 11.600 kilo.

Het meeste vuurwerk wordt doorgaans eind van het jaar en begin van het nieuwe jaar in beslag genomen. Het gaat alleen om illegaal vuurwerk. Afgekeurd consumentenvuurwerk rekent het OM niet mee in de cijfers.