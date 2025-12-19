Oekraïners in Nederland: Laat Russen betalen, niet EU-burgers

DEN HAAG (ANP) - De stichting Oekraïners in Nederland is blij dat de EU 90 miljard euro leent om Oekraïne uit geldnood te helpen, maar had gehoopt dat het geld uit bevroren Russische tegoeden zou komen. "Het is vrij misplaatst dat Europeanen nu moeten opdraaien voor de schade die Rusland in Oekraïne aanricht", vindt zegsman Oleksandr Tomashchuk.

Donderdagnacht besloten EU-leiders een gezamenlijke lening af te sluiten om Oekraïne financieel te helpen. Aanvankelijk gingen ze in Brussel om tafel om het mogelijk gebruik van bevroren Russische tegoeden hiervoor te bespreken, maar daar konden de landen elkaar niet in vinden. Oekraïne hoeft de EU pas terug te betalen wanneer het herstelbetalingen van Rusland ontvangt.

Volgens Tomashchuk is financiële ondersteuning hard nodig, niet alleen om het leger te bekostigen, maar ook om scholen, ziekenhuizen en infrastructuur verder van de frontlinie te beschermen. "Het hele land moet onder de druk en de vele luchtaanvallen kunnen blijven voortbestaan", aldus Tomashchuk.