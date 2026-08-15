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Meerdere aardbevingen in Indonesië en één bij Papoea-Nieuw-Guinea

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 14:29
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JAKARTA/POTSDAM (ANP/AFP/RTR) - Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6.4 is door het Duitse instituut GFZ gemeten in het noorden van Sumatra. Het epicentrum was 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad van het eiland, Medan.
Later op zaterdag volgde een melding over het buurland Papoea-Nieuw-Guinea. Volgens het instituut GFZ Helmholtz-centrum voor Geowetenschappen was er een aardbeving met een kracht van 5.8 niet ver van de noordkust. Hier lag het epicentrum op 10 meter diepte.
De aardbeving bij Flores had een kracht van 7.7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker veertig doden gevallen. Het epicentrum lag op 15 kilometer diepte, 30 kilometer voor de kust.
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