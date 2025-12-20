Meerdere doden bij Amerikaanse aanvallen op IS in Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - Bij grootschalige Amerikaanse luchtaanvallen op terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië zijn zeker vijf doden gevallen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De Verenigde Staten voerden de aanvallen vrijdag uit als vergelding, nadat drie Amerikanen om het leven kwamen bij een aanslag in de Syrische stad Palmyra vorige week.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde het eerder een "zeer stevige vergeldingsactie". Meer dan zeventig vermoedelijke IS-doelen zijn sinds vrijdag bestookt. Volgens Trump werden IS-bolwerken hard getroffen.

Het Observatorium meldt dat de doden lid waren van IS en dat zij verantwoordelijk waren voor het besturen van drones in het gebied.

Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken liet zaterdag weten vastbesloten te zijn de strijd tegen IS voort te zetten en de militaire operaties tegen de terreurgroep verder op te voeren, na de Amerikaanse aanvallen in het land.