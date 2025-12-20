ECONOMIE
Trump: Amerikaanse economie op weg omhoog door afnemende inflatie

Economie
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 8:59
anp201225051 1
ROCKY MOUNT (ANP/RTR) - De Amerikaanse economie heeft volgens president Donald Trump de weg omhoog gevonden, nu de inflatie afneemt en de prijsdruk op belangrijke goederen afzwakt.
Deze week werd bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten vorige maand verrassend sterk is afgenomen. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen in november op jaarbasis met 2,7 procent. Dat is lager dan verwacht. "De inflatie is veel lager dan wie dan ook had verwacht. Ik heb het jullie gezegd", zei Trump vrijdag tijdens een toespraak in de staat North Carolina.
Trump betoogde dat de economie dankzij zijn beleid klaarstaat voor een opleving en dat eventuele problemen die mensen ervaren de schuld zijn van de Democraten. Ook zei de president dat hij de benzineprijzen heeft verlaagd en invoerheffingen heeft opgelegd die miljarden dollars opleveren voor de Amerikaanse schatkist. Die maatregelen hebben volgens hem ook honderden miljarden dollars aan investeringsbeloften van buitenlandse regeringen aangetrokken.
