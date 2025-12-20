ECONOMIE
VeiligheidNL: 5,6 miljoen sporters kregen vorig jaar een blessure

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 8:49
DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar liepen Nederlanders 5,6 miljoen sportblessures op, ongeveer 300.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat meldt VeiligheidNL, een kenniscentrum voor letselpreventie. Volgens het centrum is het 'blessurerisico' toch gedaald, omdat meer Nederlanders zijn gaan sporten.
Dit cijfers komen uit de zogeheten Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die is opgesteld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en VeiligheidNL. In 2024 liepen naar schatting 4,6 miljoen Nederlanders minstens één blessure op, wat optelt tot de genoemde 5,6 miljoen. Ruim de helft daarvan vereiste medische behandeling, meestal door een fysiotherapeut.
Het aantal blessures is terug op het niveau van voor de coronapandemie, melden de onderzoekers. "Omdat er tegenwoordig meer wordt gesport, vooral binnen sporttakken met een relatief laag blessurerisico, is het blessurerisico per 1000 sporturen echter gedaald."
