Meerdere doden bij schietpartij op school in de Filipijnen

MANILA (ANP/RTR) - Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn drie doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Dat meldt de Filipijnse politie.

Een verdachte is aangehouden, een ander is nog voortvluchtig. Volgens de Manila Times gaat het om een middelbare school in Tacloban City. De schietpartij vond rond 09.00 uur (plaatselijke tijd) plaats in de school. Slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

Schietpartijen op scholen komen niet vaak voor in de Filipijnen.