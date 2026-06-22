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Deze ranking uit de New York Times zet Oranje plots tussen de absolute WK-favorieten – klopt dat beeld wel?

Sport
door Pieter Immerzeel
maandag, 22 juni 2026 om 7:20
Scherm­afbeelding 2026-06-22 om 07.28.45
Nederland heeft met de 5-1-zege op Zweden een flinke sprong gemaakt in de krachtschatting van het WK door NYT/The Athletic, de sporttak van The New York Times Company: Oranje staat nu vijfde in de ranglijst van alle 48 deelnemende landen, een stijging van drie plaatsen.

Oranje schiet omhoog

In de meest recente herwaardering van de 48 WK-deelnemers plaatst The Athletic alleen Frankrijk, Argentinië, Duitsland en Engeland boven Nederland. De analisten wijzen vooral op de overtuigende manier waarop de ploeg van Ronald Koeman Zweden fileerde: Brian Brobbey kreeg voor het eerst een basisplaats, scoorde twee keer en “ramde door de Zweedse defensie heen”. Ook Cody Gakpo en Crysencio Summerville kwamen op het scoreformulier, waarmee de aanval volgens het stuk “natuurlijk in elkaar overliep”.
De context is gunstig: met een laatste groepsduel tegen het geplaagde Tunesië, dat al is uitgeschakeld met een doelcijfersaldo van min acht, lijkt groepswinst voor Nederland binnen handbereik. De groep die op papier nog lastig oogde, wordt in New York nu vooral gezien als springplank richting knock-outfase.

Hoe sterk is Oranje in mondiaal perspectief?

De ranking van The Athletic (NYT) is geen officiële FIFA-lijst, maar een dynamische krachtmeting op basis van vorm, tegenstand en statistische modellen. Frankrijk blijft nummer één na een 3-1-zege op Senegal, terwijl Argentinië tweede staat na een hattrick van de 38-jarige Lionel Messi tegen Algerije. Duitsland en Engeland completeren de top vier, maar Nederland wordt nu nadrukkelijk genoemd in hetzelfde adem als de traditionele favorieten.
Dat is een duidelijke kentering: voorafgaand aan het toernooi werd Oranje eerder als outsider dan als topfavoriet gezien. De combinatie van jong aanvallend talent en een relatief overzichtelijke route uit de groepsfase zorgt er nu voor dat de kansen van Nederland in internationale media merkbaar optimistischer worden ingeschat.

Wat zegt dit over het verdere toernooi?

The Athletic benadrukt dat één goede groepswedstrijd geen garantie is voor succes in de latere rondes, maar ziet “momentum” en een logische, goed uitgebalanceerde aanval als belangrijke troeven van Nederland. De wedstrijd tegen Tunesië geldt daarbij als graadmeter: als Oranje ook dan overtuigt, kan de positie in de ranglijst verder verbeteren en neemt de druk op de gevestigde favorieten toe.
Tegelijk laat de miserabele uitschakeling van Tunesië – trainer ontslagen na één duel, twee forse nederlagen, laatste plaats in de ranking – zien hoe genadeloos dit uitgebreide WK is voor landen die niet meteen aanhaken bij het niveau. Of Oranje daar gebruik van maakt en zich definitief meldt in de absolute wereldtop, is nu vooral een kwestie van constant blijven presteren.
1France
2Argentina
3Germany10 
4England
5Netherlands
6Brazil
7Spain
8Morocco
9United States17 
10Mexico13 
11Colombia14 
12Portugal
13Croatia11 
14Uruguay16 
15Senegal15 
16Japan18 
17Egypt29 
18South Korea22 
19Belgium
20Switzerland19 
21Canada30 
22Norway31 
23Ivory Coast33 
24Austria25 
25Ghana73 
26Sweden38 
27Australia27 
28Algeria28 
29Scotland41 
30Ecuador24 
31Paraguay40 
32Iran20 
33Saudi Arabia60 
34New Zealand85 
35Panama34 
36Czech Republic43 
37Bosnia and Herzegovina64 
38Cape Verde67 
39Qatar56 
40DR Congo46 
41Curaçao82 
42Uzbekistan50 
43South Africa61 
44Jordan63 
45Iraq57 
46Haiti83 
47Turkey23 
48Tunisia45 

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