Meerdere doden door stormen en overstromingen in Californië

LOS ANGELES (ANP/AFP) - De zware regenstormen die de Amerikaanse staat Californië teisteren, hebben de afgelopen dagen zeker drie mensen het leven gekost, meldt de Los Angeles Times. Hoewel de regen rond de stad Los Angeles donderdag volgens de krant wat afnam, blijven regen- en onweersbuien in verschillende gebieden ook vrijdag nog voor problemen zorgen.

Een 64-jarige man uit de zuidelijke stad San Diego kwam woensdag om het leven nadat een boom op hem viel. Maandag overleed een vrouw van in de zeventig toen zij tijdens een zware storm door een golf van een rots werd geslagen op een strand in MacKerricher State Park in het noordwesten van de staat. En zondag stierf een persoon die vastzat in zijn auto toen het waterpeil snel steeg tijdens de overstroming van delen van de stad Redding in het noorden van Californië.

De stormen worden aangewakkerd door een 'atmosferische rivier' met de bijnaam 'de Pineapple Express'. Dit weersverschijnsel voert grote hoeveelheden water in de lucht van Hawaï naar de westkust van de Verenigde Staten.