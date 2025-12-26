Tien jaar cel geëist tegen ex-president Zuid-Korea

SEOUL (ANP/RTR) - Een speciale aanklager in Zuid-Korea heeft een gevangenisstraf van tien jaar geëist tegen voormalig president Yoon Suk-yeol. Volgens de aanklager verdient de ex-president die straf, omdat hij pogingen van de politie om hem te arresteren belemmerde na zijn mislukte poging in 2024 om de militaire noodtoestand af te kondigen. Dat meldt persbureau Yonhap vrijdag. Yoon deed dit volgens de aanklager door zich in januari te verschansen in het presidentiële complex.

Het is de eerste eis tot gevangenisstraf in een hele reeks aanklachten tegen Yoon. Voor het afkondigen van de noodtoestand riskeert hij een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf.

Yoon kondigde begin december 2024 onverwachts de noodtoestand af. Hij probeerde zo het parlement, waar de toenmalige oppositie de meerderheid had, buitenspel te zetten. Toch wist hij niet te voorkomen dat de volksvertegenwoordiging de noodtoestand wegstemde. Yoon werd afgezet. Oppositieleider Lee Jae-myung won vervolgens de vervroegde presidentsverkiezingen.