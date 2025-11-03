Meerdere doden en gewonden door aardbeving in Afghanistan

KABUL (ANP) - De aardbeving in het noorden van Afghanistan heeft zeker vijf mensen het leven gekost. Dat hebben lokale medische autoriteiten bekendgemaakt. Ook zijn er tot nu toe al zo'n honderdvijftig gewonden geteld. De aardbeving nabij de Afghaanse stad Mazar-i-Sharif in de nacht van zondag op maandag (plaatselijke tijd) had een kracht van 6,3, meldde het Amerikaanse geologische instituut USGS.

De beving vond plaats op een diepte van 28 kilometer in de omgeving van de plaats Choelm, niet ver van Mazar-i-Sharif. De schokken waren ook voelbaar in de zuidelijker gelegen hoofdstad Kabul.

Twee maanden geleden kwamen in Afghanistan meer dan 2200 mensen om het leven door een zware aardbeving. Afghanistan is bijzonder kwetsbaar voor aardbevingen, omdat het land op het snijpunt ligt van twee grote actieve breuklijnen.