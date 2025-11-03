ECONOMIE
Trump: dagen van Maduro als president van Venezuela zijn geteld

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 5:36
anp031125027 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de dagen van Nicolás Maduro als president van Venezuela geteld zijn. Dat zei hij in een interview dat zondag werd uitgezonden. Tegelijk relativeerde Trump de vrees voor een gewapend conflict met Venezuela. "Ik betwijfel het, ik denk van niet", zei hij in actualiteitenprogramma 60 Minutes op de vraag of de Verenigde Staten van plan zijn ten oorlog te trekken tegen het Zuid-Amerikaanse land.
Op de vervolgvraag of Maduro's tijd als president bijna voorbij is, antwoordde Trump echter: "Ja, dat denk ik wel."
De VS verwijten Maduro en zijn Venezolaanse regering al geruime tijd dat zij nauwe banden hebben met drugskartels. Om die reden heeft president Trump de afgelopen maanden de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de regio versterkt.
De regering van Maduro ontkent de beschuldigingen van de VS en spreekt van grove Amerikaanse provocaties.
