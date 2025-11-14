ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere doden en vermisten bij aardverschuiving in Indonesië

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 6:18
anp141125073 1
CILACAP (ANP/AFP) - Bij een aardverschuiving op het Indonesische eiland Java, veroorzaakt door hevige regenval, zijn twee doden gevallen. Zeker 21 andere mensen zijn nog vermist.
De aardverschuiving trof drie dorpen in het district Cilacap, in het midden van Java, waarbij huizen werden bedolven en beschadigd. Cilacap ligt ongeveer 400 kilometer ten oosten van de hoofdstad Jakarta.
"Vrijdagochtend had het gezamenlijke zoekteam 23 mensen levend gered. Twee personen zijn dood teruggevonden en 21 anderen worden nog steeds vermist", verklaarde Abdul Muhari, woordvoerder van de Nationale Rampenbestrijdingsdienst, in een verklaring.
Er is een zoek- en reddingsoperatie gaande om de vermiste slachtoffers te vinden, maar de instabiliteit van het terrein bemoeilijkt dit.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-494576621

Geniaal trucje: zo verdwijnt kalkaanslag in je badkamer in een handomdraai

laika-a-soviet-space-dog-who-was-one-of-the-first-animals-v0-bjrp8c4sctya1

De eenzame en pijnlijke dood van Laika: de eerste hond in de ruimte

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading