Meerdere doden en vermisten bij aardverschuiving in Indonesië

CILACAP (ANP/AFP) - Bij een aardverschuiving op het Indonesische eiland Java, veroorzaakt door hevige regenval, zijn twee doden gevallen. Zeker 21 andere mensen zijn nog vermist.

De aardverschuiving trof drie dorpen in het district Cilacap, in het midden van Java, waarbij huizen werden bedolven en beschadigd. Cilacap ligt ongeveer 400 kilometer ten oosten van de hoofdstad Jakarta.

"Vrijdagochtend had het gezamenlijke zoekteam 23 mensen levend gered. Twee personen zijn dood teruggevonden en 21 anderen worden nog steeds vermist", verklaarde Abdul Muhari, woordvoerder van de Nationale Rampenbestrijdingsdienst, in een verklaring.

Er is een zoek- en reddingsoperatie gaande om de vermiste slachtoffers te vinden, maar de instabiliteit van het terrein bemoeilijkt dit.