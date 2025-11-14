ECONOMIE
Dode en gewonden bij Russische aanval op Kyiv

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 5:25
KYIV (ANP) - Bij een Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv is één dode gevallen. Zeker 15 anderen raakten gewond, aldus de Oekraïense hulpdiensten.
De Russische aanval veroorzaakte daarnaast schade in acht van de tien districten in Kyiv. "Meer dan 40 mensen zijn gered", voegden de hulpdiensten eraan toe.
Eerder in de nacht van donderdag op vrijdag liet de burgemeester van Kyiv weten dat er een "massale" Russische aanval plaatsvond op de hoofdstad. Meerdere gebouwen en delen van het verwarmingsnetwerk raakten daarbij beschadigd.
