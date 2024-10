Meerdere doden gevonden door noodweer in Spanje

VALENCIA (ANP/RTR) - Er zijn meerdere doden gevonden door het noodweer in Spanje. Dit meldt Carlos Mazón, president van de autonome gemeenschap Valencia, aan lokale verslaggevers. Volgens Mazón zijn er "levenloze lichamen" gevonden door reddingsteams in de regio Valencia. Het is onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. "Uit respect voor de betrokken families delen we niet meer informatie", zei Mazón woensdagnacht.

Noodweer teistert Spanje sinds dinsdag en zorgt voor hevige overstromingen. Eerder werden er al meerdere mensen vermist.