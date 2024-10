Oekraïne worstelt nu om te overleven, niet om te winnen

Het gaat niet goed met Oekraïne in hun oorlog met Rusland. "Na 970 dagen oorlog," zei Lloyd Austin, Amerika's minister van Defensie, tijdens zijn bezoek aan Kiev op 21 oktober, "heeft Poetin niet één strategisch doel bereikt. "Moskou zal nooit zegevieren in Oekraïne.".

In het openbaar doen mensen als Biden en NAVO-chef Rutte alsof ze vertrouwen hebben in de afloop van de oorlog. Privé maken zijn collega's in het Pentagon, Westerse functionarissen en veel Oekraïense commandanten zich steeds meer zorgen over de richting van de oorlog en het vermogen van Oekraïne om de Russische opmars in de komende zes maanden tegen te houden, schrijft The Economist

Oekraïense troepen zijn erin geslaagd om Pokrovsk, een omstreden stad in de oostelijke Donbas-regio, te behouden. Maar elders aan het front baant Rusland zich een weg door de Oekraïense verdediging. In Kupiansk in het noorden hebben zijn troepen Oekraïense formaties in tweeën gesneden bij de rivier de Oskil. In Chasiv Yar in het oosten zijn ze na zes maanden proberen het belangrijkste kanaal Siverskyi Donets overgestoken. Verder naar het zuiden hebben Russische troepen hoger gelegen gebied ingenomen in en rond Vuhledar (en rukken vanuit twee richtingen op naar Koerakhove. In Koersk, in Rusland, heeft Oekraïne ongeveer de helft van het gebied verloren dat het eerder dit jaar in beslag nam.

Het gaat dus nergens echt goed. Maar dat is niet het belangrijkste probleem, denkt de Economist. Het probleem is niet zozeer het verlies van grondgebied, dat beperkt is en Rusland veel geld heeft gekost: 600.000 doden en gewonden sinds het begin van de oorlog en 57.000 doden alleen al in dit jaar tot oktober. Het echte probleem is de gestage erosie van de omvang en de kwaliteit van de Oekraïense strijdkrachten. Oekraïense eenheden zijn onderbemand en overbelast, uitgemergeld door zware verliezen.

Ondanks een nieuwe mobilisatiewet die in mei van kracht werd, heeft het leger, afgezien van een handvol brigades, moeite om voldoende vervangers te werven. Westerse partners dringen er privé bij de Oekraïense leiders op aan om de minimumleeftijd voor mobilisatie van 25 jaar te verlagen om het potentiële aantal rekruten te vergroten. Maar politieke gevoeligheden en angst voor een nu al alarmerende demografische crisis staan elke verandering in de weg.

Rusland heeft zo zijn eigen problemen. Volgend jaar zal het een derde van zijn nationale begroting uitgeven aan defensie, waardoor de civiele economie verder wordt uitgehongerd. De inflatie is misschien wel het dubbele van het officiële jaarlijkse percentage van meer dan 8%. In 2025 zullen gewone Russische gezinnen voor het eerst de economische pijn beginnen te voelen, zegt een functionaris van de Europese inlichtingendienst in De Economist. Hij voegt eraan toe dat er al tekenen zijn van oorlogsmoeheid bij degenen die nauw betrokken zijn bij het conflict, zoals moeders en familieleden.

Rusland kan niet eeuwig blijven vechten. Maar de zorg onder Amerikaanse, Europese en Oekraïense functionarissen is dat, als de huidige trends doorzetten, het breekpunt van Oekraïne het eerst zal komen. "Moskou lijkt erop te wedden dat het zijn doelen in de Donbas volgend jaar kan bereiken," schrijft Jack Watling, deskundige van een oorlogsdenktank, "en het Oekraïense leger zoveel slachtoffers en materiële schade kan opleggen dat het niet langer in staat is om verdere opmars te voorkomen. Hij waarschuwt dat dit Rusland een machtspositie zou geven in de daaropvolgende onderhandelingen.