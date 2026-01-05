ECONOMIE
Tien mensen veroordeeld voor online lastigvallen Brigitte Macron

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:50
PARIJS (ANP/RTR/AFP) - In Frankrijk zijn tien mensen veroordeeld voor het online lastigvallen van Brigitte Macron, de vrouw van president Emmanuel Macron. Ze noemden haar onder meer een pedofiel omdat ze 24 jaar ouder is dan haar echtgenoot en verspreidden het nepnieuws dat ze een transpersoon zou zijn.
Acht mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 41 tot 60 jaar zijn veroordeeld. Een van hen kreeg een gevangenisstraf van zes maanden. De rest kreeg voorwaardelijke straffen.
Emmanuel Macron (48) en Brigitte (72) ontmoetten elkaar op de school waar Brigitte als lerares werkte en Emmanuel als leerling naar school ging. Hun relatie kwam onder een vergrootglas te liggen toen Macron in 2017 president werd. Het echtpaar heeft de desinformatie lang genegeerd, maar besloot later toch naar de rechter te stappen.
Brigitte Macron getuigde zelf niet in de zaak, maar heeft wel gezegd dat de geruchten haar en haar naasten "diep hebben geraakt".
