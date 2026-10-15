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Meerdere slachtoffers bij schietpartij Amerikaanse basisschool

Samenleving
door anp
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BEND (ANP/AFP) - Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn meerdere slachtoffers gevallen. Volgens Amerikaanse media zijn vier mensen omgekomen. Onder meer CNN meldt dat drie van de dodelijke slachtoffers kinderen zijn.
De politie in de stad Bend laat weten dat de schutter is neergeschoten en daarbij omgekomen. Het is niet duidelijk of de schutter door de politie is gedood of door een omstander.
De politie kreeg om 13.00 uur plaatselijke tijd een melding binnen dat er een man bij de school op een auto had geschoten. Kort daarop volgden meerdere meldingen dat de man de school binnen was gegaan en daar schoten loste.
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