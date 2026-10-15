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Peilingen Brazilië: voorsprong Bolsonaro op Lula kleiner geworden

Samenleving
door anp
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BRASÍLIA (ANP/RTR) - De Braziliaanse presidentskandidaat Flávio Bolsonaro levert in de peilingen iets van zijn voorsprong op de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva in. Bolsonaro zou volgens een nieuwe peiling van bureau Datafolha nu 47 procent van de stemmen krijgen tegenover 45 procent voor Lula.
In eenzelfde peiling vorige week leek Bolsonaro uit te lopen naar 49 procent van de stemmen tegenover 45 procent voor Lula.
Van de ondervraagden in de nieuwste peiling gaf 6 procent aan blanco te gaan stemmen, en 2 procent meldde nog geen keuze gemaakt te hebben.
Bolsonaro, zoon van de veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro, won op 4 oktober de verkiezingen, maar behaalde niet de benodigde 50 procent van de stemmen om direct tot president gekozen te worden. Daarom wordt op 25 oktober een tweede stemmingsronde gehouden.
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