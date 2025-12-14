ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere slachtoffers bij schietpartij Amerikaanse universiteit

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 1:02
anp141225001 1
PROVIDENCE (ANP) - Bij een schietpartij op de Amerikaanse universiteit Brown zijn twee doden gevallen, bevestigt de burgemeester van de plaats Providence. Acht gewonden verkeren in kritieke toestand.
De Ivy League-universiteit waarschuwde om 16.22 uur lokale tijd in een noodbericht voor een actieve schutter. Mensen werden opgeroepen deuren te sluiten, hun telefoons op stil te zetten en zich te verstoppen als ze niet konden evacueren.
Er gingen tegenstrijdige berichten rond over de schutter. De Amerikaanse president Donald Trump meldde op Truth Social dat de schutter was aangehouden, maar de politie had het op dat moment nog over een actieve schietpartij. Later schreef Trump dat de universiteitspolitie het bericht over de verdachte had ingetrokken. Volgens de burgemeester is de schutter nog niet aangehouden.
De prestigieuze universiteit in de staat Rhode Island telt ongeveer 11.000 studenten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

ANP-543960345

Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

ANP-330900511

Meerderheid Nederlanders wil meer kerncentrales (spoiler: ze komen er niet)

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

33199529_m

Verkouden? Deze comfort foods kunnen je herstel juist vertragen

Loading