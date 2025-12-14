Meerdere slachtoffers bij schietpartij Amerikaanse universiteit

PROVIDENCE (ANP) - Bij een schietpartij op de Amerikaanse universiteit Brown zijn twee doden gevallen, bevestigt de burgemeester van de plaats Providence. Acht gewonden verkeren in kritieke toestand.

De Ivy League-universiteit waarschuwde om 16.22 uur lokale tijd in een noodbericht voor een actieve schutter. Mensen werden opgeroepen deuren te sluiten, hun telefoons op stil te zetten en zich te verstoppen als ze niet konden evacueren.

Er gingen tegenstrijdige berichten rond over de schutter. De Amerikaanse president Donald Trump meldde op Truth Social dat de schutter was aangehouden, maar de politie had het op dat moment nog over een actieve schietpartij. Later schreef Trump dat de universiteitspolitie het bericht over de verdachte had ingetrokken. Volgens de burgemeester is de schutter nog niet aangehouden.

De prestigieuze universiteit in de staat Rhode Island telt ongeveer 11.000 studenten.