Even tot Hier haalt ruim 3,1 miljoen euro op voor Oekraïne

ALMERE (ANP) - Het programma Even tot Hier heeft 3.182.651 euro opgehaald voor ambulances en medische hulpgoederen voor Oekraïne. Dat werd zaterdag bekendgemaakt in de seizoensafsluiter van het BNNVARA-programma.

Even tot Hier startte in de eerste uitzending van het seizoen met de inzamelingsactie TATU, Transport Ambulances To Ukraine. De in Nederland woonachtige Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko was boegbeeld van de actie. Hij haalde met benefietconcerten geld op voor medische hulp.

"We hoopten natuurlijk een mooi bedrag bij elkaar te krijgen, maar dit overtreft alle verwachtingen", reageert presentator Niels van der Laan.

Met het gedoneerde geld zijn op dit moment negentien ambulances gekocht, waarvan er vijf in Oekraïne zijn. De overige ambulances en medische hulpgoederen worden zo snel mogelijk gereedgemaakt. De stichting Music for Ukraine beheert het geld. De stichting houdt mensen op de hoogte van hoe het geld wordt uitgegeven en plaatst iedere drie maanden een verantwoording op de website.