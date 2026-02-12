ECONOMIE
Meerdere verdachten in zaak IS-propaganda vrijdag voorgeleid

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 14:06
DEN HAAG (ANP) - Bij meerdere rechtbanken worden vrijdag verdachten voorgeleid die zijn aangehouden voor het verspreiden van extremistische propaganda van terreurorganisatie IS. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan dat ze met TikTok-video's anderen wilden aansporen tot het plegen van terroristische misdrijven.
In totaal zijn zestien verdachten aangehouden, van wie vijftien deze week. Rechters-commissarissen beslissen of ze langer vast moeten blijven zitten in afwachting van hun berechting.
De hoofdverdachte, een 20-jarige man uit Hoorn, zit al sinds 20 januari vast. Zijn voorarrest is al door de raadkamer van de rechtbank verlengd met 90 dagen, laat het OM weten. Over zijn precieze rol wil het OM nu geen mededelingen doen.
Een minderjarige verdachte uit de regio Den Haag is inmiddels weer op vrije voeten. Drie anderen uit die omgeving behoren tot de verdachten die vrijdag worden voorgeleid: twee mannen van 24 jaar uit Den Haag en een 24-jarige vrouw uit Leiderdorp.
