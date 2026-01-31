ECONOMIE
Meerderheid Iraaks parlement blijft al-Maliki steunen als premier

Samenleving
door anp
zaterdag, 31 januari 2026 om 21:18
BAGDAD (ANP/AFP) - De belangrijkste sjiitische alliantie van Irak blijft achter Nouri al-Maliki staan als toekomstig premier, ondanks dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump om alle steun aan het land stop te zetten.
In een verklaring schrijft de alliantie dat het "zijn steun voor zijn kandidaat, Nouri Kamel al-Maliki, voor het premierschap herhaalt". De keuze voor een premier is volgens de coalitie, die een meerderheid in het parlement heeft, "een uitsluitend Irakese grondwettelijke aangelegenheid, vrij van buitenlandse inmenging". De coalitie bestaat uit sjiitische fracties met uiteenlopende banden met Iran.
Trump waarschuwde Irak dinsdag dat het niet zonder gevolgen blijft als al-Maliki weer premier wordt. Het land kan dan niet langer rekenen op Amerikaanse steun, schreef de Amerikaanse president op sociale media.
Al-Maliki was van 2006 tot 2014 ook al premier. Hij wordt gezien als iemand met nauwe banden met Iran.
