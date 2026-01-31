Iran: vooruitgang richting onderhandelingen met VS

TEHERAN (ANP/AFP) - De hoogste veiligheidsfunctionaris van Iran heeft zaterdag gezegd dat Teheran vooruitgang boekt richting onderhandelingen met de Verenigde Staten om een militaire confrontatie te voorkomen.

"In tegenstelling tot de ophef in de gecreëerde mediaoorlog worden er structurele afspraken gemaakt voor onderhandelingen", schreef Ali Larijani, hoofd van de Iraanse Hoge Nationale Veiligheidsraad, op X.

Het Kremlin meldde vrijdag dat Larijani een ontmoeting had met de Russische president Vladimir Poetin in Moskou, te midden van hoogoplopende spanningen met de VS. Rusland heeft aangeboden te bemiddelen in het conflict.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een "armada" naar de regio gestuurd en dreigt met aanvallen. Trump wil Iran daarmee bewegen "een deal" te sluiten. Volgens de president zou Iran hiertoe bereid zijn. Over de inhoud van een dergelijke deal is nog veel onbekend, maar vermoedelijk gaat het vooral over het Iraanse nucleaire programma.