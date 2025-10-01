Meerderheid Kamer maant kabinet tot actie voor huisdierenzorg

DEN HAAG (ANP) - Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft een dierendagakkoord van de SP ondertekend waarin het kabinet wordt opgeroepen eindelijk werk te maken van veranderingen in de huisdierenzorg. De partijen benoemen veel plannen en moties die al door de Kamer zijn aangenomen, maar waar het kabinet nog te weinig mee heeft gedaan.

Zo moet worden onderzocht of er een maximumtarief voor spoedzorg mogelijk is en moet direct helder zijn wat de zorg kost, zodat diereneigenaren geen onaangename verrassingen krijgen, vinden de partijen. Het initiatief van Sandra Beckerman (SP) is ondertekend door de PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, D66, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Volt. Andere partijen kunnen zich er nog bij aansluiten.

Verder staat onder meer in het akkoord dat er betere wetgeving moet komen voor huisdierenzorg, dat dierenhulporganisaties beter moeten worden ondersteund en dat de Autoriteit Consument en Markt onderzoek doet naar monopolies van dierenartsketens.

Lichamelijke gebreken bij honden

Beckerman noemt het bijzonder dat zoveel partijen het initiatief steunen. "We krijgen vaak kritiek dat we alleen maar ruzie maken, maar op de laatste dag voor het verkiezingsreces komen toch nog zoveel partijen samen hiervoor."

Een belangrijk punt voor de partijen is het voorkomen van erfelijke ziektes en lichamelijke gebreken bij honden. Volgens Beckerman komt 70 procent van de zorg voor honden daaruit voort. Met beter fokbeleid en betere voorlichting kan dit voorkomen worden, staat in het akkoord. Het importeren en verhandelen van dieren met bekende erfelijke aandoeningen moet worden verboden, zeggen de partijen.