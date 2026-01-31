Heb je last van een trillend oog of been? Dit kunnen de oorzaken zijn

Je zit lekker op de bank en ineens begint je ooglid te trillen. Of het is een spier in je arm, been of voet die opspeelt. Soms een paar seconden, soms uren of zelfs dagen achter elkaar. Het voelt vreemd en voor veel mensen ook meteen verontrustend.

Toch is spiertrillen heel normaal. Ongeveer 70 procent van de mensen krijgt er ooit in zijn leven mee te maken.

Artsen maken grofweg onderscheid tussen twee soorten. Bij myoclonus trekt een hele spier of spiergroep samen. Bij fasciculaties gaat het om kleine samentrekkingen van afzonderlijke spiervezels. Die zijn vaak niet sterk genoeg om een ledemaat te bewegen, maar je ziet of voelt ze wel onder de huid.

Wie spiertrillingen krijgt, denkt al snel aan ernstige aandoeningen zoals multiple sclerose. Dat leidt soms tot uitgebreide onderzoeken. Maar in de meeste gevallen blijkt er niets ernstigs aan de hand. Dan is spiertrillen vooral lastig en vaak het gevolg van doodgewone leefstijlkeuzes.

Cafeïne is een bekende boosdoener. Het stimuleert niet alleen je hart, maar ook je skeletspieren. Daardoor ontspannen spieren trager en komt er meer calcium vrij in de spiercel, wat het normale samentrekkingsritme verstoort. Hetzelfde geldt voor andere stimulerende middelen zoals nicotine, cocaïne en amfetamines. Ook sommige medicijnen, waaronder antidepressiva, anti-epileptica, bloeddrukmedicatie, antibiotica en verdovingsmiddelen, kunnen spiertrillingen veroorzaken.

Stress en angst

Niet alleen wat je inneemt speelt een rol, maar ook wat je lichaam tekortkomt. Een laag calciumgehalte kan ervoor zorgen dat zenuwen te snel actief worden, waardoor spieren samentrekken wanneer dat niet hoort. Magnesiumtekort heeft een vergelijkbaar effect en kan ontstaan door een slecht dieet, darmproblemen of langdurig gebruik van maagzuurremmers. Ook een tekort aan kalium maakt spiercellen instabiel en gevoelig voor spasmen.

Daarnaast is vocht belangrijk: uitdroging verstoort de balans van natrium en kalium, wat spierproblemen kan geven, vooral bij inspanning.

Ook je brein doet mee. Stress en angst verhogen de hoeveelheid adrenaline in je lichaam. Dat zet het zenuwstelsel op scherp, verhoogt de spierspanning en kan leiden tot trillingen, zelfs in rust.

Soms ligt er wel een medische oorzaak aan ten grondslag, zoals infecties die zenuwen of spieren aantasten. Als artsen niets ernstigs vinden, krijgen sommige mensen de diagnose benigne fasciculaties: onschuldige, maar soms langdurige spiertrillingen.

Meestal zijn spiertrekkingen dus geen alarmsignaal, maar een hinderlijke bijzaak van het moderne leven. Blijven de klachten aanhouden of verergeren ze, dan is het wel verstandig om een arts te raadplegen.