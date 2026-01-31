Nieuwe Europese data laten zien dat een ogenschijnlijk gezond tussendoortje – de gewone appel – voor baby
’s en peuters een onverwachte bron van hormoonverstorende en PFAS
-houdende pesticiden is, vaak ver boven de extreem strenge norm voor babyvoeding.
Als je je kind een appel geeft, geef je hem ook veel gif
Een appel als verantwoord tussendoortje voor je kind: gezonder wordt het bijna niet, denken de meeste ouders. Maar uit een nieuw onderzoek van Pesticide Action Network
(PAN) blijkt dat op de schil van Europese appels
een complete cocktail aan bestrijdingsmiddelen zit. In 59 conventionele (niet-biologische) appels uit dertien landen vonden onderzoekers tot wel zeven verschillende pesticiden per stuk.
Daarmee zou 93 procent van die appels
niet eens als baby
- of peutervoeding in de winkel mogen liggen. Voor potjes babyvoeding geldt in de EU een maximum van 0,01 milligram pesticiden per kilo product, juist omdat jonge kinderen extra kwetsbaar zijn in hun ontwikkeling. Maak je met gewone appels een zelfgeprakte fruithap, dan zit je volgens PAN vrijwel altijd bóven die baby-norm, terwijl ouders vaak denken dat “vers” per definitie beter is.
Opvallend is niet alleen dat er resten worden gevonden, maar ook wélke stoffen dat zijn. Twee derde van de onderzochte appels
bevatte minstens één PFAS
-pesticide – de zogeheten ‘forever chemicals’
die nauwelijks afbreken in het milieu en zich in het lichaam kunnen ophopen. Veel monsters bevatten bovendien middelen als fludioxonil
en cyprodinil
, door de Europese Commissie aangemerkt als behorend tot de gevaarlijkste pesticiden en in het geval van fludioxonil geclassificeerd als hormoonverstorend. Toxicoloog Paul Scheepers
(Radboud Universiteit) wijst erop dat langdurige blootstelling op jonge leeftijd de ontwikkeling van organen en geslachtsorganen kan beïnvloeden, ook als het per keer om lage doses gaat.
Een extra probleem is dat pesticiden vrijwel uitsluitend per stof worden beoordeeld. In het echte leven krijgt een kind echter geen één molecuul binnen, maar een mengsel van meerdere middelen waarvan het gezamenlijke effect nauwelijks wordt getest. In het PAN-onderzoek had 85 procent van de conventionele appels
meerdere residuen tegelijk; precies die “cocktailwerking” baart wetenschappers grote zorgen.
Betekent dit dat we kinderen maar beter geen fruit meer kunnen geven? Dat zou volgens toxicologen het verkeerde signaal zijn: de vezels, vitamines en andere voedingsstoffen in fruit blijven essentieel voor de gezondheid. De praktische boodschap is eerder: kies waar mogelijk voor biologisch fruit,
zeker voor baby
’s, peuters en zwangere vrouwen, en schil conventionele appels
als je geen alternatief hebt. En misschien hoort bij het beeld van “gezond” fruit anno 2026 ook dat het er niet altijd perfect glanzend uitziet, maar wel met minder onzichtbaar gif
wordt geteeld.