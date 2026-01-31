Is fruit eten gezonder dan het versgeperste sap opdrinken?

Wat is er mooier dan een glas versgeperst sinaasappelsap om de dag mee te beginnen? Het voelt enorm gezond
en smaakt heerlijk. Maar is het net zo goed voor je lichaam als gewoon een sinaasappel eten
? Voedingswetenschapper Jana van Stappen uit Leuven legt het uit in het AD.
Er zijn verschillende redenen waarom een echt stuk fruit
beter is, volgens Van Stappen. “Het begint al bij de vezels. Fruitsap bevat veel minder vezels dan een stuk fruit. Ter vergelijking: in 100 gram fruitsap zit gemiddeld 0,5 gram vezels. In een volledige sinaasappel is dat 3,1 gram. Die vezels spelen een heel belangrijke rol in ons hongergevoel. Hoe minder vezels je eet, hoe minder lang je verzadigd blijft. Daardoor zal je sneller weer honger krijgen en naar snacks grijpen.”
Vezels doen wonderen voor je spijsvertering. “Voedingsvezels creëren een soort gelachtige omgeving in onze dunne darm. Dat zorgt ervoor dat je maag minder snel geledigd wordt. Met andere woorden: je voedsel
verteert trager, zoals het hoort”, legt Van Stappen uit. Ook belangrijke vitaminen en mineralen verdwijnen door het persen in de prullenbak. “Je perst alle gezonde elementen in een stuk fruit
eigenlijk kapot. Niet helemaal natuurlijk, want er blijft wel wat achter in het sap, maar nooit zoveel als wanneer je een volledig stuk fruit zou eten
.”
Er is op zich niets mis met verse jus, maar je moet er niet te veel van drinken. Het suikergehalte is bijvoorbeeld nogal hoog, omdat je 3 of 4 sinaasappels perst voor een glas, waar je anders een sinaasappel zou eten
. Daarnaast is kauwen beter voor de stofwisseling dan vloeistoffen drinken. "Je bloedglucose en je insulinegehalte zullen sneller en hoger pieken, vergeleken met het eten van een stuk fruit
. Als je een glas versgeperst sinaasappelsap drinkt, krijg je op korte tijd best veel suikers binnen”, vertelt de Belgische voedingswetenschapper.