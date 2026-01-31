In de nieuwste publicatie van de Epstein Files beweert een toen minderjarig meisje beweert dat ze ongeveer 35 jaar geleden in New Jersey gedwongen werd om Donald Trump oraal te bevredigen. De klacht is niet bewezen en mogelijk niet onderzocht.

De (onbewezen) beschuldiging komt uit een document in de dossiers waarin een tip wordt beschreven die naar de federale overheid is gestuurd.

In de samenvatting van de klacht staat dat de federale politie te horen kreeg dat het minderjarige meisje ongeveer 13-14 jaar oud was toen het vermeende incident plaatsvond, en dat het vermeende slachtoffer"naar verluidt Trump beet tijdens het verrichten van orale seks" en "naar verluidt in het gezicht werd geslagen nadat ze lachte om het bijten van Trump".

In het document staat dat de federale politie de tip heeft doorgestuurd naar het kantoor in Washington om een verhoor af te nemen.

Of er destijds iets is gedaan met de tip is niet duidelijk

Robin Leach. Een andere beschuldiging – die door de federale overheid als ongeloofwaardig werd beschouwd – is afkomstig van een vrouw die beweerde dat ze tussen 1995 en 1996 het slachtoffer en getuige was geweest van een sekshandelnetwerk op de golfbaan van Trump in Rancho Palos Verdes, Californië, waarbij grote orgieën plaatsvonden met jonge meisjes, oudere Victoria's Secret-modellen en beroemdheden als Trump, Bill Clinton en

Volgens de documenten kregen de federale autoriteiten een telefoontje van een vrouw die beweerde een gevangene te zijn, en verwezen ze naar Lisa Marie Presley , de Britse koninklijke familie, Trump en Jeffrey Epstein . De federale autoriteiten zeggen dat ze geen contact konden opnemen met de vrouw, die in Australië woonde.

Een andere beschuldiging komt van een vrouw die beweert dat ze in 1984 13 jaar oud en zwanger was toen ze werd gedwongen tot orale seks. Ze vertelde de FBI dat ze door prominente personen werd verhandeld voor seks en dat Trump haar regelmatig geld betaalde om haar te dwingen tot seksuele handelingen. Ze beweerde ook dat Trump aanwezig was toen haar oom haar pasgeboren kind vermoordde. De FBI zegt dat ze geen contact hebben kunnen krijgen met de vrouw.

De belangrijkste concreten beschuldigingen:

Trump en Epstein waren bevriend in de jaren 1990 en frequenteerden dezelfde sociale kringen in Palm Beach en New York. Trump heeft altijd volgehouden dat hij Epstein uit Mar-a-Lago verbande nadat deze een vrouwelijke medewerker zou hebben benaderd. Trump is nooit ergens voor aangeklaagd en heeft altijd ontkend iets van doen te hebben met de msidaden van Epstein: ze waren vage vrienden.

Virginia Giuffre, een van Epstein's bekendste slachtoffers, heeft Trump nooit van wangedrag beschuldigd. In haar postuum gepubliceerde memoires schreef ze dat Trump "niet een vriend had kunnen zijn" toen ze hem voor het eerst ontmoette bij Mar-a-Lago