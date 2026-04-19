Meerderheid van Magyar in Hongarije groeit na definitieve telling

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse verkiezingswinnaar Péter Magyar heeft met zijn partij Tisza zijn parlementaire meerderheid uitgebreid tot 141 van de in totaal 199 zetels. Dat blijkt na het meetellen van onder meer alle poststemmen en in het buitenland uitgebrachte stemmen, meldde het Hongaarse verkiezingsbureau zaterdag.

Het centrumrechtse Tisza behaalde op 12 april een reusachtige verkiezingsoverwinning. Ze maakte daarmee een eind aan het zestienjarige bewind van de rechtse premier Viktor Orbán. Die gold voor veel conservatieve leiders in het Westen als een voorbeeld. Orbán erkende zijn nederlaag na de eerste uitslagen al snel.

Een voorlopige telling ging nog uit van 138 zetels voor Tisza. Dat was al ruim boven de tweederdemeerderheid die Magyar nodig heeft om grondwetswijzigingen van Orbán terug te draaien. De definitieve uitslag komt nu dus echter zelfs nog drie zetels hoger.