Parkeren op Nederlandse vliegvelden was nog nooit zo duur

Parkeren op Nederlandse vliegvelden is in stilte een luxeproduct geworden. Waar de auto vroeger de makkelijke keuze was, is hij nu een serieuze kostenpost boven op al dure tickets.

Wie deze meivakantie of zomer vertrekt, betaalt gemiddeld net geen 100 euro voor een week parkeren; op Schiphol is dat zelfs rond de 140 euro. De prijzen liggen zo’n 10 tot 12 procent hoger dan vorig jaar en zelfs vroeg online reserveren is geen garantie meer op een betaalbare plek. Vooral grote luchthavens verdienen fors mee: de parkeeromzet van Schiphol Group liep op tot ruim 180 miljoen euro per jaar.

Voor gezinnen of korte tripjes tikt het extra hard aan. Een lang weekend parkeren komt al snel boven de 100 euro uit, wat neerkomt op ongeveer 20 euro per dag. Daarmee is parkeren niet langer een randzaak, maar een factor die bepaalt of een vliegvakantie nog te betalen is. Alternatieven zijn er wel – van regionale luchthavens tot trein en FlixBus – maar ook daar schuilt vaak weer een verborgen prijs, zoals dure shuttlebussen of beperkte keuze.

Zo wordt een simpele vraag – “zetten we de auto neer bij het vliegveld?” – steeds vaker een rekensom waar de vakantiesfeer al vóór vertrek op achteruitgaat.