Duitse spoorwegen geven meer dan duizend stations een opknapbeurt

BERLIJN (ANP/DPA) - In Duitsland worden dit jaar meer dan duizend treinstations gemoderniseerd en tot 2030 krijgen nog eens honderden stations een opknapbeurt. Dat heeft topvrouw Evelyn Palla van Deutsche Bahn (DB) dit weekend gezegd in Duitse media.

De Duitse spoorvervoerder wil tot 2030 jaarlijks 4 miljard euro investeren in de renovatie van treinstations. "Over de komende vijf jaar komt dit neer op meer dan 20 miljard aan investeringen", becijferde Palla.

Volgens haar heeft DB "duidelijk wat in te halen" als het gaat om onderhoud aan treinstations. De nadruk bij de modernisering zal vooral liggen op het verbeteren van het uiterlijk van stationsgebouwen. Daarnaast wordt 50 miljoen euro geïnvesteerd in het verbeteren van veiligheid en netheid. In overleg met de Duitse politie worden meer stations uitgerust met camera's en videobewaking.

Duitsland kampt sowieso met veel achterstallig onderhoud op het spoor. Daarom vinden er de laatste jaren ook veel werkzaamheden plaats. Door alle hinder kampen ook veel treinen met vertragingen en annuleringen.