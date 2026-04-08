Meerderheid vapende jongeren gebruikt nog steeds smaakjesvapes

UTRECHT (ANP) - Van jongeren die recent hebben gevapet, gebruikt nog steeds een meerderheid de verboden vapes met een smaakje. Dat concludeert het Trimbos-instituut uit cijfers verzameld in 2025. Bijna alle ondervraagde jongeren die vapen, weten dat de verkoop van vapes met een smaakje verboden is in Nederland.

Van de 100 jongeren die vapen, hebben er 85 weleens een vape met een smaak gebruikt. "Dit is zorgelijk omdat smaakjes zoals fruit of snoep vapes aantrekkelijk maken voor jongeren", stelt Esther Croes, tabaksexpert bij het Trimbos-instituut. "Uit de eerdere rapportage weten we dat veel jongeren juist door de smaakjes beginnen met vapen of langer blijven vapen."

De bevindingen komen uit de Jongerenmonitor Tabaks- en Nicotineproducten van het Trimbos-instituut. Voor dit onderzoek vulden tussen februari en maart 2025 in totaal 5726 jongeren tussen 12 en 25 jaar een vragenlijst in over hun gebruik van tabak, vapes en snus.

Meerdere boetes

Verboden vapes werden de afgelopen jaren ondanks handhaving nog steeds op honderden plekken in Nederland verkocht, meldt RTL Nieuws. Bijna 250 verkopers van vapes kregen in de afgelopen vier jaar meerdere boetes van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ze gingen na betaling van de boetes gewoon verder met verkoop.

Ondanks duizenden inspecties van de NVWA hielden verkopers zich niet aan het verkoopverbod op vapes met smaakjes. Ook verkochten ze vapes aan minderjarigen. Het ging om onder andere tabaksspeciaalzaken, tankstations, supermarkten en avondwinkels.