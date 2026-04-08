Beurzen Azië hard omhoog na bestand in Midden-Oosten

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De aandelenbeurzen in Azië gingen woensdag zeer sterk omhoog door het bericht over een bestand in het Midden-Oosten van twee weken. De olieprijzen zakten juist sterk. Door het staakt-het-vuren tussen Iran en de Verenigde Staten zou de Straat van Hormuz heropend moeten worden.

De Nikkei in Tokio klom ruim 5 procent en de Kospi in Seoul steeg meer dan 7 procent. Japan en Zuid-Korea zijn erg afhankelijk van de import van olie en gas uit het Midden-Oosten via de Straat van Hormuz. De Hang Seng in Hongkong ging bijna 3 procent vooruit en de beurs in Shanghai werd bijna 2 procent hoger gezet.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde op zijn platform Truth Social dat hij heeft ingestemd "met het opschorten van de bombardementen en aanvallen op Iran voor een periode van twee weken". Trump had een ultimatum gesteld aan Teheran over een heropening van de Straat van Hormuz. Anders zouden er grootschalige aanvallen op Iraanse civiele infrastructuur komen.

Opluchting

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde bijna 15 procent tot iets boven de 96 dollar en Brentolie werd 13 procent goedkoper op ongeveer 95 dollar per vat. Een beursanalist in Tokio spreekt tegen persbureau Bloomberg van opluchting op de financiële markten. Een marktkenner in Sydney zegt dat het erop lijkt dat het slechtste scenario is voorkomen met de wapenstilstand. Andere analisten zijn voorzichtiger en zijn vooral benieuwd of het staakt-het-vuren daadwerkelijk standhoudt.

De Europese beurzen lijken ook flink hoger te gaan openen door het staakt-het-vuren. De openingsindicatoren wijzen op plussen tot wel 5 procent voor de Europese hoofdgraadmeters. Op Wall Street worden eveneens duidelijke winsten verwacht bij aanvang van de Amerikaanse beurshandel.