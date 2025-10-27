ECONOMIE
Meeste Amsterdammers tevreden over viering 750-jarig bestaan

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 7:06
AMSTERDAM (ANP) - Van de Amsterdammers kijkt 70 procent positief terug op de viering van 750 jaar Amsterdam. Vooral het Festival op de Ring en SAIL worden genoemd als gezellige en feestelijke evenementen. Een heel klein deel (8 procent) is negatief en vindt dat de feestelijkheden geldverspilling zijn geweest, zo blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.
Gemiddeld 60 procent van de inwoners heeft meegedaan aan een festiviteit. Onder jongeren was dat zelfs driekwart.
Deze maandag is de eigenlijke verjaardag van Amsterdam en ook de afsluitende dag van het jubileumjaar. Er staan nog een paar feestelijke dingen op de agenda. Zo snijdt burgemeester Femke Halsema op de Dam een 75 meter lange taart aan. Ook opent ze Amsterdam in Motion, een grote multimediale maquette van de stad. Sluitstuk is de Nationale Viering Amsterdam 750 jaar, een concert dat maandagavond live op tv wordt uitgezonden.
