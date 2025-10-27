Tussentijdse rijtoetsen CBR weer mogelijk in Zeeland en Limburg

DEN HAAG (ANP) - Vanaf 1 januari volgend jaar is het weer mogelijk om een tussentijdse toets te laten afnemen op de examenlocaties in Limburg en Zeeland. Dat meldt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Door de lange wachttijden bij het CBR waren de toetsen sinds april dit jaar geschrapt.

De maatregel werd ingevoerd omdat de reserveringstermijn voor een auto-examen sinds corona op veel locaties te lang was. Inmiddels zijn de achterstanden weggewerkt en is de wachttijd in alle regio's minder dan acht weken, volgens het CBR.

"Het liefst willen we de tussentijdse toets weer op alle locaties invoeren, maar we kiezen een voorzichtige aanpak. Doen we het overal, dan zou de reserveringstermijn op verschillende locaties mogelijk weer oplopen", aldus Pascal van Sluijs, divisiemanager Rijvaardigheid van het CBR.

'Proefexamen'

Van Sluijs vraagt opleiders buiten Limburg en Zeeland nog even geduld. "Begin 2026 hopen we aan te kunnen kondigen dat de toets op meer locaties terug gaat komen."

De tussentijdse toets is "een soort proefexamen". Hierbij kunnen leerlingen wennen aan de examensituatie en krijgen ze achteraf tips van de examinator. Als ze bijzondere verrichtingen zoals inparkeren goed genoeg uitvoeren, hoeven ze die niet meer tijdens het rijexamen te doen.