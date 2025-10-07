Meeste gemeenten Noord-Holland huisvesten te weinig statushouders

HAARLEM (ANP) - De huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning in Noord-Holland ligt nog altijd ver achter op de gestelde doelen. Van de 44 gemeenten in de provincie lukt het er slechts acht voldoende statushouders een woning toe te wijzen. De provincie laat weten bezorgd te zijn en gaat in gesprek met de achterblijvende gemeenten.

De rijksoverheid geeft gemeenten elk halfjaar een taakstelling. Alleen Alkmaar, Beverwijk, Ouder-Amstel, Uitgeest, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad hebben de gevraagde huisvesting in de eerste zes maanden van 2025 geregeld. Vrijwel alle andere gemeenten zijn op verzoek van Noord-Holland bezig de achterstand in te halen. Met hen worden afspraken gemaakt over het nakomen van de verplichtingen. In het uiterste geval kan de provincie ingrijpen.

Onder meer gemeenten als Edam-Volendam, Bloemendaal, Haarlemmermeer en Medemblik lopen flink achter. De gemeente Amsterdam heeft de grootste achterstand bij de huisvesting van statushouders.