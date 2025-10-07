Nederland medeorganisator van conferentie voor wederopbouw Gaza

CAIRO (ANP) - Nederland zal medeorganisator zijn van een conferentie over de wederopbouw van Gaza in Egypte. Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) dinsdagochtend tijdens een persconferentie met zijn Egyptische ambtgenoot Badr Abdelatty. Details over wanneer de conferentie plaatsvindt zijn nog niet bekend.

De ontmoeting in Caïro ging grotendeels over het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump voor Gaza. De indirecte onderhandelingen tussen Hamas en Israël daarover zijn maandagavond begonnen in de badplaats Sharm el-Sheikh. Egyptische en Qatarese functionarissen treden op als bemiddelaars.

Van Weel noemde de start van de onderhandelingen "reden voor voorzichtig optimisme dat we erin zullen slagen een einde te maken aan de catastrofale situatie in Gaza, de gijzelaars vrij te krijgen en een duurzame oplossing te vinden die in lijn is met het internationaal recht".